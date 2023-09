Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai circa 7 milioni di persone che a vario titolo sono usciti dal mercato del lavoro arriverà un aumento della pensione minima. A questi inoltre verrà restituita una parte di Iva nel caso di acquisti fatti con carte di credito. Il governo accenderà inoltre una linea di credito per i lavoratori, con scadenza fino a 48 mesi e condizioni particolarmente favorevoli (un periodo di tre mesi senza dover rifondere le spese e un tasso di interesse alla metà di quello praticato comunemente). Per i lavoratori indipendenti viene varata un'altra linea di credito in 24 quote, anche questa con tassi dimezzati rispetto all'interesse bancario e con "garanzia al cento per cento dello Stato". (segue) (Abu)