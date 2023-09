Brandizzo: Schlein, governo appassionato di sicurezza, ma non di quella su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un governo appassionato di sicurezza in generale, ma non di sicurezza sul lavoro. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a Digithon, la maratona digitale ideata dal capogruppo del Pd Francesco Boccia. “La tragedia di oggi a Brandizzo colpisce perché si tratta di cinque vite spezzate in un secondo”, ha proseguito. “L’Italia – ha sottolineato – non può continuare ad essere un Paese in cui si esce da casa per andare al lavoro senza sapere se si tornerà”. “Bisogna investire maggiori risorse sui controlli, responsabilizzare i datori di lavoro, investire sulla formazione di lavoratrici e lavoratori”, ha proseguito Schlein, sottolineando che “serve una politica pubblica che decida di investire in questa direzione”. (Rin)