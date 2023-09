Brasile: banche Itaù e Btg realizzano primo test di bonifico con real digitale, Drex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche commerciali brasiliane Itaù e Btg Pactual hanno effettuato oggi il primo test bonifico interbancario utilizzando il Drex, valuta digitale sviluppata dalla Banca centrale (Bc) e attualmente in sperimentazione. Le due banche fanno parte dei 16 tra istituti di credito e società finanziarie selezionati dalla Bc per effettuare i test del real digitale. Nel corso dell'evento di oggi, la banca Btg ha effettuato un trasferimento di valuta digitale (tokenizzata) verso Itaú, che ha successivamente a sua volta ri-trasferito lo stesso valore. "È stato il primo scambio interbancario del reale digitale. È servito a rendere più tangibili i test", ha affermato il direttore di Itaú digital assets, Guto Antunes. Le operazioni sono state completate in 5 secondi, entro i parametri stabiliti. (segue) (Brb)