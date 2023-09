Brasile-Paraguay: Assunzione vuole sostituirsi alla Cina per i prodotti a basso costo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laureato in economia presso l'Università Federale del Paraná, dove ha imparato a parlare correntemente il portoghese, Valdovinos ha lavorato presso la Banca Mondiale (Bm) e il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) prima di diventare presidente della Banca Centrale del Paraguay tra il 2013 e il 2018. Nel 2017, ha è stato eletto dalla rivista britannica "The Banker" come miglior banchiere centrale. Addottorato presso l'Università di Chicago, negli Stati Uniti, alla fine degli anni '90, il paraguaiano è entusiasta del libero mercato. Nonostante la linea di pensiero economico più liberale, in contrasto con le politiche economiche del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, Valdovinos sottolinea che le relazioni bilaterali saranno guidate dal pragmatismo e che il desiderio della parte paraguaiana di rafforzare gli affari con la comunità imprenditoriale brasiliana ha la precedenza sulle ideologie. "Questo atteggiamento amichevole - secondo Valdovinos - è vantaggioso per entrambe le parti, ma è particolarmente vantaggioso per il Paraguay, che ha oggi il Brasile come principale partner commerciale". (segue) (Abu)