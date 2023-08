Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione del Niger che però, a detta di Borrell, “non è paragonabile a quella del Gabon”. Pur condannando il recente colpo di Stato, l'Alto rappresentante Ue ha affermato che le ultime elezioni a Libreville sono state "piene di irregolarità". Le sfide che il Gabon deve affrontare, ha ribadito in una nota stampa l’Alto rappresentante europeo, "devono essere risolte nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, dell'ordine costituzionale e della democrazia”. “La pace e la prosperità del Paese, così come la stabilità regionale, dipendono da questo. L'Ue condivide le gravi preoccupazioni per il modo in cui è stato organizzato e condotto il processo elettorale che ha preceduto il colpo di Stato militare. Ma un dialogo inclusivo e sostanziale, che garantisca il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, e non la forza, è il modo per assicurare che la volontà espressa dal popolo gabonese sia rispettata", ha concluso Borrell. (Beb)