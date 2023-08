Sport: Rauti, è cura e medicina contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Per il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti lo sport “è cura e medicina contro la violenza femminile". Il sottosegretario, che ha portato il saluto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno "L'empowerment femminile. Storie di leadership nello sport" organizzato dall'Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi, ha poi sottolineato: "Come nello sport, in ogni settore, ci sono donne che fanno la differenza; sono queste le parole più giuste per sottolineare il ruolo e la specificità femminili nella società e per far risaltare il valore aggiunto di cui sono portatrici. Da sempre le donne, anche se spesso avvolte nel silenzio e nascoste dal cono d'ombra della storia, sono protagoniste indiscusse di profonde rivoluzioni e di radicali cambiamenti, del passato e dell'attualità”. “Sono state e sono tante – ha proseguito – le donne che, anche nello sport, hanno raggiunto posizioni apicali e superato traguardi prima inimmaginabili. Atlete, campionesse e non solo, che lasciano un segno indelebile nella storia dello sport nazionale e che, in ogni occasione, accendono l'orgoglio italiano". (Rin)