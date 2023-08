Brandizzo: Savino, urgente porre fine a queste tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tragico evento di Brandizzo sottolinea, ancora una volta, l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino, in merito all'incidente di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque operai. “Mi stringo al dolore delle famiglie in questo momento di immenso dolore. Nessuno dovrebbe mai perdere la vita lavorando. È urgente porre fine a queste tragedie inaccettabili", ha concluso Savino. (Rin)