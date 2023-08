Libia: inviati di Usa e Francia rinnovano sostegno a mediazione inviato Onu Bathily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati di Stati Uniti e Francia in Libia, rispettivamente Richard Norland e Paul Soler, hanno rinnovato il loro sostegno all’appello del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per la formazione di un nuovo governo tecnocratico per lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali e per sostenere la stabilità del Paese. È quanto riferito sulla piattaforma X (Twitter) dall’ambasciata degli Stati Uniti in Libia. I due hanno inoltre incoraggiato gli sforzi del Comitato libico misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali e il lavoro che sta svolgendo il Comitato finanziario supremo per la gestione della spesa pubblica della Libia.(Lit)