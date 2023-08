Napoli: Pollice (Aiam), condoglianze a famiglia musicista Cutolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero, a nome mio personale e, interpretando i sentimenti di tutti, esprimere per conto dell’intera Aiam le più profonde e sentite condoglianze ai familiari di Giovanbattista Cutolo, talentuoso cornista dell’Orchestra Scarlatti Young di Napoli". Lo dichiara in una nota Francescantonio Pollice, presidente di Aiam, Associazione italiana attività musicali. "Giovanbattista Cutolo era un giovane cornista di talento che, nonostante le riconosciute qualità, era voluto rimanere a Napoli seguendo gli insegnamenti dei carissimi colleghi dell’orchestra Scarlatti ottimamente guidata da Gaetano Russo - aggiunge Pollice -. A Lui e a tutto lo staff della Scarlatti l’affettuosa vicinanza di tutti Noi. Non è possibile morire così; non è possibile accettare questo immiserimento morale che sta portando alla negazione dei valori primo fra tutti quello supremo della vita. Credo che questa tragedia faccia riflettere ciascuno di noi sulle responsabilità che abbiamo come operatori di trasmettere valori soprattutto alle giovani generazioni che sembrano avere perso il senso del limite", conclude.(Com)