Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (6)

- Milei predica anche "l'eliminazione totale delle opere pubbliche statali, da sostituire con uno schema di iniziativa privata". Una strategia che "permetterà la nascita di una valanga di opere di cui il settore privato ha bisogno per il suo sviluppo senza l'intromissione dello Stato", che non fa altro che "rubare". Nello specifico, lancia uno schema "rivoluzionario": "un programma nazionale di incentivo per i fondi fiduciari per realizzare opere urbanistiche e di piccole infrastrutture". Inoltre si parla di uno sviluppo "massiccio" di lavori finanziari dal settore privato tramite il credito privato. Il candidato presidente pensa a u taglio della spesa pubblica pari al 15 per cento del prodotto interno lordo e al taglio del 90 per cento delle tasse che, insieme, hanno un impatto pari a circa il 2 per cento del pil, ma "che comunque ostacolano il funzionamento dell'economia". (segue) (Abu)