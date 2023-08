Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno importante una riforma del comparto energetico, per superare l'attuale situazione di "mancati investimenti, mancati finanziamenti, inefficienza e rischi di collasso". I sussidi all'offerta "distorcono la formazione naturale del prezzo, di cui i mercati hanno bisogno per realizzare il calcolo economico necessario per investire e crescere", assicura Milei promettendo il taglio ad ogni incentivo pubblico su carburanti e simili. Occorre varare "schemi tariffari realistici", "riformare gli enti regolatori" e "migrare verso uno schema di sussidio alla domanda per le famiglie che lo richiedano". Il governo della Libertà si propone inoltre di "promuovere un regime di investimenti centrato sulle attività minerarie, sugli idrocarburi sulle energie rinnovabili e forestali", con un occhio soprattutto alla capacità di attrarre capitale per il lungo periodo. (segue) (Abu)