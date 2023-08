Ucraina: Schlein, sì a sostegno a Kiev, ma no ad aumento spesa militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La mia posizione sul sostegno all’Ucraina non è mai cambiata dall’inizio di questa invasione criminale, non ho mai avuto dubbi sul fatto che fosse giusto sostenere con ogni forma di assistenza necessaria, anche militare, il popolo ucraino invaso. Altra questione è l’aumento lineare della spesa militare in tutti i Paesi europei. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a Digithon, la maratona digitale ideata dal capogruppo del Pd Francesco Boccia. “Si può continuare a sostenere Kiev e nutrire dubbi sul fatto che questo sia il momento di aumentare la spesa militare”, ha proseguito Schlein. “Serve una difesa comune europea, che dovrebbe portare anche a un’ottimizzazione della spesa – ha sottolineato –, ma questa non ci sarà finché non ci sarà la volontà di tutti gli Stati europei di condividere intenti e risorse in questa direzione”. (Rin)