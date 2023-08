© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers (Uaw) ha annunciato di aver depositato accuse per pratiche di lavoro illegali nei confronti dei colossi statunitensi General Motors e Stellantis. Il presidente del sindacato, Shawn Fain, ha spiegato che le accuse sono state depositate presso il Consiglio nazionale per i rapporti sul posto di lavoro, e che le aziende non hanno negoziato in buona fede con i dipendenti.(Was)