Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (10)

- Il ministro ha poi annunciato un incremento della quantità di risorse destinate alla cosiddetta "Tessera alimentare", lo strumento con cui le famiglie possono comprare, con fondi dello Stato, cibo da un paniere di prodotti essenziali. Massa parla di un incremento complessivo di circa il 30 per cento della quantità disponibile. Un bonus extra viene messo in conto anche per i lavoratori domestici, proporzionale alle ore lavorate, mentre per 90 giorni ai redditi più bassi verranno risparmiati gli aumenti praticati dall'assistenza medica privata. Lo Stato si farò inoltre carico di una quota della parte fissa dello stipendio dei dipendenti di micro e piccole imprese. (segue) (Abu)