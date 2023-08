Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue continua ad appoggiare l'Ucraina e la controffensiva di Kiev. Nella giornata della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo, i rappresentanti degli Stati membri hanno continuato a ribadire l'appoggio al governo ucraino presieduto da Volodymyr Zelensky e alla sua proposta di pace, considerata ancora come “unica e vera proposta credibile per porre fine al conflitto”, almeno dal punto di vista europeo. All'incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha illustrato la situazione sul campo di battaglia ed è tornato nuovamente a ribadire la necessità di avere il maggior sostegno possibile dagli Stati europei, tra cui la richiesta di aerei F-16 da parte di altri Paesi, dopo il sì ricevuto da Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia. Il piano di pace proposto da Zelensky, ha ribadito anche l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è “l'unico che continua a essere credibile nel contesto globale”, ed è “su quello che lavoriamo". (segue) (Beb)