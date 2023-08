Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il mancato rinnovo dell'accordo sul trasporto di cereali dal Mar Nero, ha aggiunto Borrell nel corso della mattinata, “la Russia è sempre più isolata a livello internazionale”. "Il fatto che Putin non abbia voluto rinnovare l'accordo, ha certamente indebolito la posizione della Russia, perché la gente inizia a capire che il problema alimentare nel mondo non è creato dalle nostre sanzioni, ma dall'atteggiamento del Cremlino, che non permette l'esportazione dei cereali dall'Ucraina", ha spiegato l’Alto rappresentante europeo. Un corridoio marino che permette il passaggio dei cereali dall'Ucraina potrebbe essere comunque garantito, stando alle parole di Kuleba, anche senza l'accordo con la Russia. "Vogliamo che l'iniziativa sui cereali del Mar Nero sia pienamente ripristinata ma siamo convinti, e l'ho comunicato agli Stati membri europei, che un corridoio alternativo per il trasporto dei cereali via mare, che non coinvolga la Russia, sia possibile. Dobbiamo farlo funzionare in modo sostenibile e possiamo riuscirci insieme", ha dichiarato il ministro ucraino. "Quando lo faremo, la sicurezza alimentare mondiale non dipenderà più dalla Russia e dai loro ricatti sul cibo", ha poi aggiunto Kuleba. (segue) (Beb)