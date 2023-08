Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è la pace, una pace giusta, con la libertà dell'Ucraina e l'esercito russo fuori dai confini ucraini", ha invece dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ho parlato con il ministro Kuleba, siamo pronti per fare di più. Una delegazione italiana sarà a Odessa nei prossimi giorni per iniziare la ricostruzione della cattedrale. Questo è molto importante per noi, un chiaro messaggio verso gli ucraini", ha annunciato il titolare della Farnesina. L'altro importante tema discusso a Toledo, così come accaduto nella riunione dei ministri della Difesa di ieri, è stato quello relativo alla situazione africana, con i colpi di Stato in Niger e Gabon che preoccupano la comunità internazionale. "Abbiamo espresso la nostra piena solidarietà alla Francia per la situazione che sta vivendo il loro ambasciatore in Niger ed espresso il sostegno agli sforzi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per l'istituzione di un quadro di sanzioni individuali contro i golpisti. Siamo pronti a ascoltare ogni altro suggerimento che può arrivare dalla Cedeao e a considerare ogni proposta che venga dalla loro parte", ha affermato Borrell, ribadendo di fatto la volontà di voler procedere prima di tutto con azioni diplomatiche. (segue) (Beb)