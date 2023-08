Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento militare, almeno per adesso, non sembra infatti trovare l'appoggio degli Stati europei. Visione confermata anche dal ministro spagnolo, che ha ribadito il sostegno alla Cedeao, presente a Toledo con il presidente della Commissione Cedeao, Omar Alieu Touray. "In questo momento, e questo mi è stato nuovamente espresso ieri dal presidente della Cedeao, con cui ho avuto un lungo incontro bilaterale, sono ancora impegnati a valutare tutti i possibili canali diplomatici", prima di pensare a un intervento militare, ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares. "Con il graduale effetto delle sanzioni possono invertire la situazione e noi li sosteniamo assolutamente in questo", ha aggiunto il ministro spagnolo, prima di tornare a chiedere la liberazione del deposto presidente Bazoum. "Stiamo lavorando per una soluzione diplomatica in Niger e in Gabon, seguendo la situazione giorno per giorno. La soluzione militare sarebbe un disastro, dobbiamo lavorare per una soluzione diplomatica, supportando la democrazia", ha ribadito anche Tajani. (segue) (Beb)