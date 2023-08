Algeria-Svizzera: caso generale Nezzar al centro di colloquio ministri Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha ricevuto una telefonata dall’omologo della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis, per discutere del procedimento giudiziario avviato contro l'ex generale algerino ed ex ministro della Difesa Khaled Nezzar. Lo ha riferito in un comunicato il ministero algerino, secondo il quale Attaf ha ribadito che “nessun sistema giudiziario ha il diritto di giudicare le politiche di uno Stato indipendente e sovrano”. “La giustizia svizzera ha agito con flagrante disprezzo, offrendo una piattaforma ai terroristi, ai loro alleati e sostenitori, con l'obiettivo di infangare la reputazione del Paese nordafricano e la nobile lotta al terrorismo”, ha proseguito la nota, secondo la quale la giustizia svizzera si basa su “accuse infondate e inappropriate, nonché evidenti distorsioni che compromettono la credibilità della storia algerina negli anni Novanta”. “La comunità internazionale riconosce la coraggiosa lotta condotta dalla sola Algeria contro il terrorismo in quel periodo”, ha spiegato il comunicato, sottolineando “il ruolo e l'esperienza del Paese in questo campo, che ha ricevuto ampio sostegno ed elogio a livello regionale e internazionale”. (segue) (Ala)