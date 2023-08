Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle primarie tenute a metà agosto, la colloca ultima tra i tre aspiranti per numero di consensi. Al secondo posto c'è il candidato governativo, il ministro dell'Economia, Sergio Massa. Questi, la settimana scorsa ha varato un piano di sussidi e stimoli al consumo centrati sulla promessa che "nessun attore non riceverà un aiuto dallo Stato". Ed è proprio diretta al modello di welfare dei peronisti che guarda Bullrich quando indica la necessità di un "cambio": serve "un capitalismo con regole, trasparente, che metta fine ai privilegi". Serve, ha aggiunto, mettere in campo un'autostrada di facilitazioni su questioni fiscali, e di deregulation". (segue) (Abu)