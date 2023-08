Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa, ha da parte sua presentato un corposo pacchetto di provvedimenti per sostenere la spesa delle famiglie e l'attività produttiva. Interventi il cui obiettivo "è che tutti i settori economici possano avere un qualche aiuto dallo Stato", ha detto il ministro, che è anche candidato della coalizione di governo alle presidenziali di ottobre. Le misure - finanziamenti, incentivi o sospensione di imposte -, vengono messe in campo a fronte di un'inflazione da mesi stabilmente sopra il cento per cento annuo, e alcuni giorni dopo che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha staccato un nuovo assegno da 7,5 miliardi di dollari. Tra ottobre e novembre è previsto un bonus extra in busta paga tanto per i lavoratori del privato, quanto per quelli del pubblico (i cui stipendi dovrebbero essere tagliati su richiesta dello stesso Fondo). Si parla di un incentivo diviso in due rate, pari a circa la metà del salario minimo stabilito per legge. (segue) (Abu)