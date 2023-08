Argentina: ministro degli Esteri in Corea del Sud, incontri commerciali e politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda sudcoreana sta realizzando, nelle province di Salta e Catamarca, il progetto sul litio integrale denominato "Sal de Oro", focalizzato sulla produzione di carbonato di litio e che raggiunge un investimento complessivo di 1,7 milliardi di dollari in due fasi. Per lo sviluppo di questo progetto, Posco prevede un investimento di 4 milliardi di dollari fino al 2030. Cafiero "ha discusso con i dirigenti dell'azienda sulle prospettive di completamento dell'impianto commerciale di esplorazione e produzione alla fine del 2023" situato nel Salar del Hombre Muerto, in un'area di 25 mila ettari. "Si prevede che, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, il progetto avrà una capacità produttiva di 25.000 tonnellate di idrossido di litio all'anno, un volume sufficiente per alimentare le batterie di 600.000 veicoli elettrici", spiega il comunicato. Si stima che darà origine ad un flusso di valuta estera da esportazioni nette pari a circa 260 milioni di dollari l'anno per i prossimi 30 anni. (segue) (Abu)