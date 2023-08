Usa: Biden sabato in Florida, visita alle zone più colpite da uragano Idalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l'intenzione di recarsi sabati in Florida, nelle zone maggiormente colpite dall'uragano Idalia. "Andrò in Florida, sabato", ha detto il presidente rilasciando brevi dichiarazioni dal quartier generale dell'agenzia per la gestione delle emergenze (Fema). Biden "si recherà nelle aree più colpite dall'uragano", ha precisato il consigliere per la sicurezza interna della Casa Bianca, Liz Sherwood-Randall. Il presidente, ha proseguito, "è stato in costante contatto con me e i responsabili della Fema, ricevendo informazioni continue sull'evoluzione dell'uragano e, narturalmente, sulle operazioni di soccorso che si portano avanti alle Hawaii". L'uragano Idalia, che ieri ha investito la Florida, sta proseguendo la sua avanzata nel Sud-est degli Stati Uniti, attraverso il South Carolina e in direzione della Georgia. La perturbazione, che dopo aver toccato terra è calata leggermente d'intensità, ha causato vasti allagamenti nella cittadina di Charleston, in South Carolina, dove è stata interrotta la viabilità. Il Servizio meteorologico nazionale prevede che l'uragano, declassato a categoria 3 con venti di circa 100 chilometri orari, continuerà ad avanzare nel corso della notte. La situazione resta difficile anche il Florida: la contea di Citrus, ad esempio, ha emanato un coprifuoco obbligatorio, citando oltre ai pericoli del maltempo anche quelli legati alla fauna selvatica dispersa dall'uragano. (Was)