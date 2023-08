Brandizzo: Rfi su incidente ferroviario, i lavori dovevano iniziare dopo passaggio treno. Da domani sciopero di edili e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno. E’ questa l’unica certezza emersa fino ad ora sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo, scritta nero su bianco da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio. E nel frattempo, i sindacati hanno annunciato scioperi e marce di cordoglio per i 5 operai (il più giovane aveva 22 anni) della Sigifer di Borgo Vercelli, che ieri notte hanno perso la vita dopo essere stati investiti da un treno a 100 chilometri all’ora mentre stavano lavorando sui binari nella tratta Torino-Milano. I primi a protestare saranno gli edili di Cgil, Cisl e Uil che domani si fermeranno per 4 ore. Lunedì sarà invece la volta di tutti gli addetti ai trasporti del Piemonte che sciopereranno per 8 ore. Controcorrente invece il sindacato Usb, che ha deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore nonostante l’invito della Commissione di Garanzia a ridurre le ore di fermo. Al centro delle proteste la sicurezza sul lavoro e le troppe morti bianche in Italia. (segue) (Rpi)