Brandizzo: Rfi su incidente ferroviario, i lavori dovevano iniziare dopo passaggio treno. Da domani sciopero di edili e trasporti (2)

- Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura di Ivrea e da Rfi e nel frattempo, sul sito dell’azienda Sigifer, gli ultimi certificati di sicurezza presenti sono scaduti oltre un mese fa. Rete Ferroviaria Italiana ha spiegato che “sotto indagine è il rispetto della procedura di sicurezza vigente. Infatti, questo genere di interventi di manutenzione, che nello specifico riguardavano il cosiddetto armamento (binari, traverse, massicciata), Rfi le affida anche a imprese esterne qualificate e certificate, e si eseguono come previsto in assenza di circolazione dei treni. Il cantiere può essere attivato, quindi, soltanto dopo che il responsabile della squadra operativa del cantiere, in questo caso dell’impresa, ha ricevuto il nulla osta formale ad operare, in esito all’interruzione concessa, da parte del personale abilitato di Rfi”. (segue) (Rpi)