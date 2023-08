Brandizzo: Rfi su incidente ferroviario, i lavori dovevano iniziare dopo passaggio treno. Da domani sciopero di edili e trasporti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Regione Piemonte, il presidente Alberto Cirio ha proclamato il lutto regionale in concomitanza con i funerali delle vittime: "Ieri questi operai erano andati al lavoro per lavorare, vivere e dare un futuro ai propri figli e famiglie - ha affermato Cirio -. Morire sul lavoro è una cosa che non possiamo accettare. Ci uniamo al dolore delle famiglie”. Cordoglio anche da parte del sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Questo incidente si aggiunge ad un elenco terribile fatto di nomi e volti di persone che non sono tornate dal loro posto di lavoro, che continua a crescere e che dobbiamo fare di tutto per arrestare”. Infine, il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni ha parlato di una scena “indescrivibile con resti sparsi per 500 metri. Si è trattato probabilmente di un errore umano”. Durante la giornata il tratto ferroviario tra Chivasso e Settimo è rimasto chiuso, causando ritardi o cancellazioni dei treni, con la circolazione che è lentamente ripresa a partire dalle 18 dopo lo sblocco da parte dell’Autorità giudiziaria. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un errore di comunicazione. (Rpi)