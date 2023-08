Caivano: Gubitosa (M5s), claque organizzata da squadra Meloni è imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I messaggi diffusi dall'entourage della Meloni nel tentativo di organizzare una claque a Caivano per la premier sono imbarazzanti. Così in una nota il vicepresidente M5s, Michele Gubitosa. “E' triste chiamare a raccolta militanti chiedendo loro di far finta di essere semplici cittadini folgorati sulla via del melonismo: questo episodio dà il polso di quanto sia artefatta ogni iniziativa della premier. Il tentativo oltretutto è andato a vuoto, visto che a Caivano la Meloni non è stata accolta dalla folla delle grandi occasioni. Invece di utilizzare prassi risibili e ultra-datate per alimentare il suo ego, la Meloni dovrebbe pensare a dare concretezza alle tante parole che spende per il Sud. Finora non è stato fatto nulla, e la manovra stitica che si preannuncia per la fine dell'anno non fa pensare a un'inversione di rotta", aggiunge. (Rin)