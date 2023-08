Libano-Iran: ministro degli Esteri iraniano a Beirut invita partner regionali e internazionali a collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran Hussein Amir Abdollahian ha invitato "i diversi attori regionali e internazionali a lavorare insieme per rimettere in piedi l'economia libanese" che dal 2019 è precipitata in una delle peggiori crisi economiche della sua storia. È l'appello lanciato da Amir Abdollahian al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Beirut dopo la sua visita a Damasco. Il ministro ha dichiarato che "l'Iran vuole solo il bene del Libano" e ha precisato che lo scopo della sua visita riguarda "in particolare il dossier delle elezioni presidenziali libanesi", che è senza un presidente dalla fine del mandato di Michel Aoun, il 31 ottobre, 2022. Il ministro ha inoltre respinto ogni volontà di ingerenza, affermando che “spetta ai leader libanesi eleggere essi stessi un presidente”. Infine, Amir Abdollahian ha indicato di aver discusso il dossier libanese con funzionari sauditi e che le discussioni che avrebbero portato ad accordi commerciali che coinvolgessero il Libano sono state "costruttive". Nel corso del suo viaggio a Beirut, il ministro incontrerà domani il presidente del parlamento, Nabih Berri, il primo ministro uscente, Najib Miqati, il capo della diplomazia libanese, Abdallah Bou Habib, nonché il segretario generale del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah. Questa è la seconda visita del capo della diplomazia iraniana in Libano in quattro mesi.(Lib)