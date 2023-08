Caivano: Rauti, Meloni esempio di guida in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il presidente Meloni, in prima linea oggi a Caivano per portare la vicinanza del governo e sua personale dove si è consumato di recente, in silenzio, nell'ombra e nell'omertà, un terribile abuso del branco su due ragazzine. “Giorgia Meloni è la prima donna, nella storia della Repubblica italiana, a ricoprire la carica di primo ministro, è quindi un esempio straordinario di leadership femminile ed un modello per le future generazioni". Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, intervenuta al convegno "L'empowerment femminile. Storie di leadership nello sport", organizzato dall'Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi. (Rin)