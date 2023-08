Libia: Dabaiba si assume responsabilità per incontro Mangoush con ministro Esteri Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, si è assunto la “piena responsabilità di quanto accaduto a Roma, anche se si è trattato di un incontro accidentale”. Lo ha riferito il portale del governo libico “Hakomitna” (“il nostro governo”), in riferimento all'incontro avvenuto la scorsa settimana tra la ormai ex ministra degli Esteri, Najla el Mangoush, e il capo della diplomazia israeliana Eli Cohen. Dabaiba ha inoltre osservato che Mangoush, “ha lavorato con tutta sincerità per portare a termine la sua missione, a prescindere dall'errore commesso”, rinnovando il “categorico rifiuto di qualsiasi tipo di normalizzazione con Israele”. Dabaiba ha dichiarato che “ci sono state parti che hanno sfruttato spudoratamente l'incidente dell'incontro” e che, durante la prossima riunione di gabinetto, non permetterà che “questa situazione venga sfruttata per scopi politici”. Il premier libico ha concluso: “Ci sono Paesi arabi che hanno cercato di sfruttare la situazione per creare il caos a Tripoli e incitare i cittadini contro il governo. Noi non lo permetteremo”. (Lit)