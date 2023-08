Libano: presidente parlamento Berri invita al dialogo per eleggere nuovo capo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha invitato "i blocchi parlamentari a un dialogo non superiore ai sette giorni, al termine dei quali si terranno sessioni aperte per raggiungere per l’elezione del nuovo presidente del Libano”. È l'appello lanciato da Berri in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa dell'imam sciita e fondatore del movimento Amal, Moussa al Sadr in Libia. La carica di presidente della Repubblica del Libano è vacante da dieci mesi e il parlamento libanese si è già riunito dodici volte per eleggere un nuovo capo di Stato, ma senza risultato a causa della mancanza di consenso tra i diversi blocchi parlamentari in un contesto molto polarizzato. Nessuno dei due blocchi principali presenti in Parlamento dispone infatti della maggioranza necessaria per eleggere un presidente.(Lib)