Migranti: Piantedosi sente omologo Tunisia, “piena sintonia su contrasto traffico esseri umani”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avuto in serata un lungo e proficuo colloquio telefonico con il ministro dell’Interno tunisino Kamel Fekih. “Piena sintonia di vedute – ha dichiarato il ministro Piantedosi – sulla necessità di proseguire a ritmi serrati la cooperazione in corso per contrastare le reti criminali transnazionali che gestiscono il traffico di esseri umani“. “Il tavolo operativo Italo tunisino, già riunitosi nei giorni scorsi, ha elaborato un piano operativo per intensificare la lotta ai trafficanti, e tornerà a riunirsi la prossima settimana”, ha concluso il titolare del Viminale. (Rin)