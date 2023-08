Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo piano, come sempre, il sostegno continuo all'Ucraina ribadito a più riprese sia dai ministri europei che da Borrell, che dopo la proposta di ieri sull'istituzione di un fondo da 5 miliardi all'anno (per i prossimi 4 anni) a sostegno di Kiev, per garantire la sicurezza del Paese, ha incassato le reazioni positive dei ministri degli Esteri Ue. "Le discussioni continueranno in Consiglio, ma spero di poter raggiungere un accordo prima della fine dell'anno", ha dichiarato in conferenza stampa proprio l'Alto rappresentante europeo. I finanziamenti servirebbero a programmare aiuti a lungo termine e a garantire il proseguimento della controffensiva ucraina, che secondo Kuleba si sta svolgendo anche in ambito diplomatico grazie all'appoggio dell'Ue. "Ci saranno molte decisioni importanti che l'Ucraina e l'Ue trasformeranno in realtà da qui a dicembre. Credo che si possa parlare di una controffensiva diplomatica che stiamo portando avanti, perché c'è energia, c'è volontà e c'è comprensione di cosa e come si debba fare tra i ministri dell'Ue", ha dichiarato Kuleba dopo l'incontro della mattina. (segue) (Beb)