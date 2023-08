Ue: Ucraina e Africa al centro della riunione informale dei ministri Esteri a Toledo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo concludere l'anno con un risultato molto ambizioso, ovvero l'apertura dell'Unione europea verso i colloqui di adesione con l'Ucraina. È possibile e ci stiamo muovendo in questa direzione", ha affermato il ministro ucraino, ringraziando la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue per l'impegno che si è assunta nel guidare il processo. Una pace che però sembra ancora lontana, come testimonia la secca risposta dello stesso Kuleba contro chi critica i lenti progressi compiuti dai soldati di Kiev nella controffensiva militare. "Criticare la lentezza della controffensiva ucraina equivale a sputare in faccia ai soldati ucraini che sacrificano la loro vita ogni giorno, avanzando e liberando un chilometro di terra dopo l'altro. Consiglio a tutti i critici di stare zitti, di venire in Ucraina e di provare a liberare un centimetro quadrato da soli", ha polemicamente risposto Kuleba alle domande dei giornalisti. (segue) (Beb)