Haiti: Usa rimpatriano 60 cittadini espulsi dal Paese

- Il governo federale statunitense ha inviato un volo a Port-au-Prince con a bordo un gruppo di cittadini haitiani espulsi dal Paese, un giorno dopo che il dipartimento di Stato ha chiesto a tutti gli statunitensi di lasciare il Paese, a causa di un peggioramento della situazione in termini di sicurezza. Il volo, il secondo di questo mese, è partito da Alexandria, in Louisiana, ed è atterrato nella capitale haitiana intorno alle 11 locali. Secondo quanto riferisce il portale di informazione “The Hill”, a bordo del volo sono state imbarcate circa 60 persone. (Was)