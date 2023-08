Algeria-Svizzera: caso generale Nezzar al centro di colloquio ministri Esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Attaf ha ricordato che “l’Algeria è un attore chiave all’interno dell’Unione africana nel campo della prevenzione e della lotta al terrorismo e che è in procinto di presiedere due sottocomitati di sicurezza del Consiglio delle Nazioni Unite sulla questione”. Il ministro ha infine ribadito che l'Algeria ritiene “inaccettabile che la giustizia svizzera si arroghi il diritto di pronunciarsi sulle scelte politiche di uno Stato indipendente e sovrano in materia di sicurezza nazionale”. “Il governo algerino è determinato ad accettare le conseguenze di questa situazione, comprese quelle che vanno oltre ciò che è auspicabile per il futuro delle relazioni tra i due Paesi”, ha concluso Attaf. Due giorni fa, l'ufficio del Procuratore generale della Svizzera ha presentato un'accusa contro l'ex ministro algerino Nezzar per presunti crimini contro l'umanità durante la guerra civile degli anni '90. In particolare, l'accusa contro Nezzar, che potrebbe essere processato in sua assenza, si riferisce a presunti crimini commessi tra il 1992 e il 1994. (Ala)