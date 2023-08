Trentino: Borghi (Iv), a provinciali buona politica con coalizione senza populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che le prossime elezioni provinciali in Trentino siano il ritorno della buona politica. Stiamo costruendo una opzione importante perché ci sarà una coalizione nella quale i populisti non ci sono, al contrario di quanto accade in altre territori. Noi ci poniamo come obiettivo di mettere al centro le culture politiche migliori che hanno fatto la storia di questo territorio e di questo paese". Lo ha detto il senatore di Italia viva capogruppo al Senato, Enrico Borghi, a Trento, intervenendo a Green communities, organizzato da Italia viva Trentino, con Donatella Conzatti, già senatrice e coordinatrice regionale di Italia viva e il senatore Pietro Patton. (segue) (Rin)