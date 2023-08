Trentino: Borghi (Iv), a provinciali buona politica con coalizione senza populisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi terremo il nostro congresso che si chiuderà il 15 di ottobre. Vorrei dire a quelli che ci guardano in maniera critica, che siamo fatti in un certo modo, a differenza di altri: noi - ha aggiunto Borghi - chiediamo ai nostri aderenti di iscriversi, partecipare e votare su una linea politica e su una leadership. Cercheremo di diventare un punto di riferimento di tutti i riformismi del nostro Paese, cattolico popolari, socialiste riformiste, liberal democratiche, ambientalisti non apocalittici. Tutti coloro che hanno questa impostazione possono trovare Italia viva come casa loro. Quelli che ci impartiscono lezioni, facessero il piacere di farsi il congresso, di votare al proprio interno, e di esprimere una linea politica che sia frutto del confronto", ha concluso il senatore di Italia viva. (Rin)