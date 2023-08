Libano-Israele: Consiglio di sicurezza Onu estende per un anno il mandato di Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per estendere di un anno il mandato della missione di interposizione nel Libano del sud (Unifil) che scadrà alla mezzanotte di oggi. È quanto emerso in seguito alla votazione odierna, durante la quale 13 Paesi hanno votato a favore della risoluzione, mentre Cina e Russia si sono astenute. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, la risoluzione è stata approvata dopo il raggiungimento di un compromesso tra Francia e Stati Uniti sulla libertà di movimento delle truppe Onu. In particolare, secondo l’ultima bozza di risoluzione proposta dalla Francia, Unifil dovrà coordinare le proprie attività con il governo di Beirut. Inoltre, è stato anche mantenuto il testo della risoluzione del 2022, inizialmente cancellato, che chiede a tutte le parti di consentire "pattugliamenti annunciati e non" da parte dei caschi blu. "La capacità del personale di Unifil di svolgere le proprie responsabilità, indipendentemente da qualsiasi restrizione, è essenziale", ha dichiarato al Consiglio l’ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield. "Da tempo nutriamo preoccupazioni riguardo alle azioni di alcuni attori che ostacolano la libertà di movimento della missione", ha proseguito l’ambasciatrice, spiegando che "la risoluzione adottata oggi include un linguaggio che ribadisce con forza la piena libertà di movimento di Unifil". (Lib)