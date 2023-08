Russia: Medvedev, dobbiamo fare attenzione alle minacce biologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve fare attenzione alle minacce biologiche, garantendo una prontezza tecnologica per contrastare nuove potenziali infezioni. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Secondo il funzionario russo, “le dichiarazioni del Pentagono secondo cui i laboratori specializzati statunitensi sono stati creati per scopi esclusivamente scientifici non sono del tutto vere”. Medvedev ha ricordato che nel 2021 il presidente Vladimir Putin “ha incaricato di sviluppare un progetto innovativo di rilevanza nazionale, che prevede la creazione di una piattaforma scientifica che consenta di rispondere rapidamente all’emergere di nuove infezioni”. “Questo lavoro è estremamente importante per lo Stato”, ha osservato Medvedev, evidenziando che “i nuovi virus possono essere non solo di origine naturale, ma anche artificiale”. "Il Pentagono, come sapete, ha creato intorno a noi decine di laboratori biologici specializzati, sostenendo che hanno finalità puramente scientifica e mirano al benessere epidemiologico della popolazione. Comprendiamo che questo, per usare un eufemismo, non è del tutto vero", ha detto Medvedev. (Rum)