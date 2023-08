Ecuador: allarme per l'esplosione di due auto bomba in meno di 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme in Ecuador per l'esplosione di due auto bomba nella capitale, Quito, tra la sera di mercoledì e la notte di giovedì (dall'alba alla tarda mattinata in Italia). Il primo scoppio si è prodotto all'interno di un automobile parcheggiato nella zona universitaria. La polizia ha trovato due bombole di gas, un esplosivo a miccia corta e combustibile. L'onda d'urto ha danneggiato una motocicletta parcheggiata nei paraggi. La seconda esplosione - poche ore dopo e sempre con due bombole di gas -, parrebbe essere stata più potente: il tetto del furgoncino che ospitava il materiale esplosivo è volato per almeno dieci metri ed è finito sopra l'ultimo piano di un edificio vicino. Il mezzo era parcheggiato non lontano da una delle sedi del servizio carcerario, in particolare lo stabile presso cui i detenuti liberati in anticipo o i minori che hanno compiuto reati, devono recarsi per soddisfare periodicamente gli obblighi di legge. Per questo, tra le prime ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti circa il movente degli attentati, ci sarebbe la reazione agli interventi che il governo sta compiendo nel sistema carcerario per sedare la sanguinosa lotta tra bande criminali, compreso quello di trasferire nelle strutture di massima sicurezza i capi delle organizzazioni. (segue) (Brb)