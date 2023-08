Ecuador: allarme per l'esplosione di due auto bomba in meno di 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, aveva annunciato l'avvio di una nuova operazione delle forze di sicurezza all'interno del carcere di Cotopaxi, uno dei tanti teatri della violenza legata agli scontri tra bande rivali. Si tratta, ha scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (la rete sociale prima conosciuta come Twitter), del sesto intervento che "effettuiamo per sequestrare armi, munizioni ed esplosivi dai centri penitenziari ed evitare fatti violenti". Nelle immagini pubblicate dal presidente a corredo del messaggio, si vedono mezzi blindati e numerosi effettivi dell'esercito entrare nel recinte del penitenziario che sorge nella regione centrale dell'Ecuador. L'intervento, ha precisato Lasso, si compie nell'ambito dello stato di emergenza proclamato a luglio, proprio come risposta a un nuovo episodio di violenza nelle carceri: i 31 morti e 14 feriti seguiti agli scontri consumati all'interno all'interno del carcere el Litoral, nella città portuale di Guayaquil. A inizio agosto, il presidente aveva insediato Luis Ordonez come nuovo direttore dell'amministrazione carceraria, il sesto da quando ha iniziato il mandato. (segue) (Brb)