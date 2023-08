Ecuador: allarme per l'esplosione di due auto bomba in meno di 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Litoral si conferma la struttura più pericolosa di un Paese in cui le notizie di morte in carcere sono in preoccupante aumento: undici massacri in meno di due anni di tempo - da febbraio 2021 a novembre del 2022 -, hanno portato alla morte di almeno 416 persone. Il primo doloroso fatto di sangue risale alla mattina del 23 febbraio del 2021, quando decine di prigionieri divisi in quattro carceri (compreso el Litoral) chiedevano aiuto ai familiari denunciando l'avvio di scontri violenti, chiusi la notte successiva con il bilancio di 81 morti. Un episodio che, oltre a commuovere il Paese, svelava diversi problemi nel sistema, dalla facilità di accesso di armi e stupefacenti, agli alti indici di sovraffollamento (fino al 200 per cento in alcune strutture) alla mancanza di registri attendibili sulla popolazione carceraria. A luglio del 21, nuovi scontri tra bande (stavolta nel Litoral e a Latacunga), portavano alla morte di almeno 21 detenuti e il ferimento di oltre 57 persone, tra cui tre agenti. (segue) (Brb)