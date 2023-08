Carburanti: Zucconi (Fd’I), bene prossimo decreto per rinviare blocco auto diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che il governo Meloni abbia mostrato l’intenzione di presentare, nel prossimo Consiglio dei ministri, un decreto per rinviare il blocco dei motori diesel euro 5 previsto per il 15 settembre. Lo afferma in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “In questi mesi, infatti, il ministro Pichetto Fratin e il ministro Fitto, hanno lavorato di concerto per aiutare la vita di tanti cittadini che si sarebbero trovati limitati anche nel poter recarsi sul posto di lavoro”, sottolinea Zucconi, che aggiunge: “La decisone presa dall’Europa ci è da subito sembrata troppo repentina, ed è nostra intenzione dimostrare che mettendo in campo politiche adeguate ambientali, lavorando anche alla sostituzione dei vecchi impianti energetici e dei mezzi pubblici, si potranno allungare ancora di un po’ i tempi per lo stop alle auto diesel”. Per Zucconi infine è l’ennesima dimostrazione, questa, che il governo Meloni è al lavoro per la Nazione: “i cambiamenti sono necessari ma debbono essere una risorsa e non un limite o un peggioramento nella vita dei cittadini”. (Rin)