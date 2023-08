Vaticano: Papa in volo verso la Mongolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è decollato questa sera intorno alle 18:40 dall'aeroporto internazionale di Fiumicino alla volta della Mongolia. L'arrivo è previsto alle 10:00 ora locale. Il rientro a Roma è programmato per lunedì pomeriggio. Lasciando il territorio italiano, il Pontefice ha inviato un telegramma al capo dello Stato Sergio Mattarella: "Nel momento in cui mi accingo a lasciare l'Italia per compiere la prima visita di un vescovo di Roma in Mongolia, al fine di incontrare quel nobile popolo e la piccola ma vivace comunità cattolica, desidero rivolgere a Lei signor presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto che accompagno con auspici di fruttuoso impegno per il bene comune e con la preghiera a Dio affinché sostenga quanti lavorano con iniziative di solidarietà''. (Civ)