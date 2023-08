Brasile: meno del 10 per cento del commercio estero utilizza monete diverse dal dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 9,5 per cento degli scambi commerciali internazionali del Brasile nel 2022 è realizzato utilizzando valute differenti dal dollaro statunitense. Lo riferisce il dipartimento del Commercio estero (Secex) del ministero dello Sviluppo, industria e servizi del Brasile divulgando i dati di uno studio realizzato per la prima volta. Nel caso delle esportazioni brasiliane, le operazioni denominate in valute diverse dal dollaro hanno raggiunto il 4,3 per cento delle transazioni, mentre per le importazioni la percentuale sale al 15,9 per cento. In particolare nelle esportazioni, la valuta statunitense è usata nel 95,7 per cento delle operazioni, seguita dall'euro (2,5 per cento) e dal real (1,5 per cento). (segue) (Brb)