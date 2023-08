Brasile: meno del 10 per cento del commercio estero utilizza monete diverse dal dollaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle esportazioni, nel 2022 gli acquisti esteri dichiarati in euro ammontano al 7,8 per cento della quota, equivalente a 21,3 miliardi di dollari (7,8 per cento), mentre quelli in real raggiungono il 5,7 per cento della quota, equivalenti a 15,6 miliardi di dollari. Terza moneta alternativa è lo yen giapponese con una quota inferiore all'1 per cento, equivalente a 1,7 miliardi di dollari. Lo yuan cinese ha visto un utilizzo crescente: da poco meno di 250 milioni di dollari nel 2018, le importazioni valutarie di Pechino hanno raggiunto la soglia del miliardo di dollari nel 2022. (Brb)