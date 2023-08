Grecia-Italia: Meloni arrivata ad Atene per incontro con Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente il consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Palazzo Maximos, accolta dal primo ministro della Repubblica ellenica, Kyriakos Mitsotakis. A seguire è previsto un incontro tête-à-tête, al termine del quale seguirà una cena di lavoro. Si tratta del terzo incontro dopo quelli di Bruxelles (15 dicembre 2022 e 24 marzo 2023). Tra i temi europei che saranno oggetto dell’incontro, la dimensione esterna delle politiche migratorie europee, in particolare la cooperazione con i paesi di origine e transito al fine di gestire i flussi e affrontare le cause profonde del fenomeno, politica da rafforzare anche stringendo nuove relazioni bilaterali analoghe a quelle esistenti. Fondamentale poi consolidare il riconoscimento europeo delle istanze dei paesi mediterranei come Italia e Grecia. Tra i temi internazionali nell’agenda dell’incontro si inseriscono poi i temi economici europei, il sostegno all’Ucraina, la crisi in Niger, la situazione nel Mediterraneo orientale e nei Balcani Occidentali. La Grecia guarda all’Italia come partner di grande rilevanza nella comune appartenenza a Ue, Nato e al bacino mediterraneo. Dal punto di vista economico, nel 2022 rispetto al 2021 l’interscambio è aumentato da circa nove a 11,645 miliardi. In aumento sia le esportazioni (6.587 miliardi, +14,2 per cento) sia le importazioni (5 miliardi +55,5 per cento). L’Italia è il primo Paese di destinazione delle esportazioni greche e il terzo fornitore della Grecia dopo Cina e Germania. L’Italia è presente in Grecia con diversi soggetti tra cui Eni, Enel Green Power, Fincantieri, Italgas, Snam, Terna. (Rin)