Brasile: governo presenta programma per ridurre l'insicurezza alimentare nel Paese (2)

- Il programma Brasile Senza Fame è stato approvato dalla Camera Interministeriale per la Sicurezza Alimentare e Nutrizionale (Caisan), che riunisce rappresentanti dei 24 ministeri brasiliani. Nel complesso, il piano elenca 80 iniziative con l'obiettivo di raggiungere circa 100 obiettivi concreti. Il piano si sviluppa lungo tre assi centrali. Secondo la sottosegretaria alla lotta alla fame del ministero dell'Assistenza sociale, Valeria Burity, "il primo asse riunisce azioni volte a garantire una migliore distribuzione del reddito, oltre che promuovere cittadinanza e accesso alle politiche pubbliche di protezione sociale". "Il secondo asse – prosegue Burity - riunisce azioni che hanno come obiettivo migliorare la produzione e il consumo di alimenti adeguati e sani. Il terzo asse prevede la mobilitazione dello stato, degli enti locali e della società civile, per unire forze nella lotta alla fame nel Paese", ha concluso. (Brb)