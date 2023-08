Roma: Meleo-Quattromani-Battisti (M5s), assurda decisioni su Tmb Salario all'insaputa della Giunta Marchionne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quantomeno singolare "il funzionamento dell'attuale amministrazione capitolina e municipale, vista l'assurda gestione dell'area che ospitava l'ex Tmb Salario, ad oggi destinata ad impianto di trattamento delle terre di spazzamento e dei rifiuti prodotti dalle caditoie di Roma (circa 30.000 tonnellate) senza che la Giunta Marchionne ne fosse a conoscenza". Così in una nota la capogruppo M5s in Campidoglio Linda Meleo e i consiglieri M5s del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti. (segue) (Com)